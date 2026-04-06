НОВОСТИ

Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом

15:40 05.04.2026 Источник: Интерфакс

Многоквартирный дом по улице Айвазовского в Махачкале деформировался из-за подтопления от непогоды, сообщает администрация главы Республики Дагестан в воскресенье.

"В результате ливня и подтопления жилой дом деформировался. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место ЧП в Махачкале прибыл глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

"Сохраняется опасность для соседних объектов. Из домов эвакуировано около 300 человек. Часть жителей будет размещена в пунктах временного размещения", - сообщает администрация главы Дагестана.

