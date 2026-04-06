Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
15:40 05.04.2026 Источник: Интерфакс
Многоквартирный дом по улице Айвазовского в Махачкале деформировался из-за подтопления от непогоды, сообщает администрация главы Республики Дагестан в воскресенье.
"В результате ливня и подтопления жилой дом деформировался. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место ЧП в Махачкале прибыл глава Республики Дагестан Сергей Меликов.
"Сохраняется опасность для соседних объектов. Из домов эвакуировано около 300 человек. Часть жителей будет размещена в пунктах временного размещения", - сообщает администрация главы Дагестана.
НОВОСТИ
- 20:30 05.04.2026
- Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
- 20:00 05.04.2026
- Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
- 19:10 05.04.2026
- У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
- 18:00 05.04.2026
- Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
- 17:00 05.04.2026
- Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
- 16:00 05.04.2026
- Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
- 13:31 05.04.2026
- Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции
- 13:00 05.04.2026
- В Иране подключение к сети Интернет отсутствует уже больше месяца - NetBlocks
- 12:10 05.04.2026
- Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией
- 11:50 05.04.2026
- Посол Китая в России надеется на установление безвизового режима между КНР и РФ «навсегда»
