Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом

15:40 Источник: Интерфакс

Многоквартирный дом по улице Айвазовского в Махачкале деформировался из-за подтопления от непогоды, сообщает администрация главы Республики Дагестан в воскресенье.

"В результате ливня и подтопления жилой дом деформировался. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место ЧП в Махачкале прибыл глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

"Сохраняется опасность для соседних объектов. Из домов эвакуировано около 300 человек. Часть жителей будет размещена в пунктах временного размещения", - сообщает администрация главы Дагестана.