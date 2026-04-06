Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп

Глава американской администрации Дональд Трамп угрожает Ирану нанесением ударов по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры в случае, если к 6 апреля не будет открыт Ормузский пролив.

«Вторник станет для Ирана одновременно днем электростанций и мостов», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. При этом он обратился к иранскому руководству с призывом открыть Ормузский пролив, утверждая, что в противном случае страна «окажется в аду».