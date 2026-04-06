Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
16:00 05.04.2026
Глава американской администрации Дональд Трамп угрожает Ирану нанесением ударов по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры в случае, если к 6 апреля не будет открыт Ормузский пролив.
«Вторник станет для Ирана одновременно днем электростанций и мостов», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. При этом он обратился к иранскому руководству с призывом открыть Ормузский пролив, утверждая, что в противном случае страна «окажется в аду».
- 20:30 05.04.2026
- Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
- 20:00 05.04.2026
- Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
- 19:10 05.04.2026
- У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
- 18:00 05.04.2026
- Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
- 17:00 05.04.2026
- Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
- 15:40 05.04.2026
- Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
- 13:31 05.04.2026
- Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции
- 13:00 05.04.2026
- В Иране подключение к сети Интернет отсутствует уже больше месяца - NetBlocks
- 12:10 05.04.2026
- Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией
- 11:50 05.04.2026
- Посол Китая в России надеется на установление безвизового режима между КНР и РФ «навсегда»
