Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка

Диверсию с применением взрывчатки на газопроводе, соединяющем Сербию и Венгрию, планировал совершить иностранный гражданин. Об этом заявил директор сербского Военного агентства безопасности (ВБА, военная контрразведка) Джуро Йованич.

«У нас была информация о том, что один из членов группы мигрантов призывного возраста попытается совершить диверсию на газовой инфраструктуре», — отметил директор ВБА в ходе пресс-конференции.

По словам Йованича, подозреваемый «обязательно будет взят под стражу». Глава военной контрразведки Сербии также сообщил, что операции по обнаружению взрывчатки предшествовали «хорошая оперативная работа на местах и плодотворный обмен информацией с другими спецслужбами». Кроме того, директор ВБА подчеркнул, что маркировка на взрывчатке указывает на то, что она была произведена в США.