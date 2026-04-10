Украина готова «к зеркальным шагам» в ответ на объявленное РФ пасхальное перемирие - Зеленский

00:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский после объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия заявил, что Украина готова действовать зеркально.

«Мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз», — выступил с заверениями Зеленский в своем телеграм-канале.

Ранее Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.