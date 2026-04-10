Два человека из пропавшей туристической группы на Камчатке найдены мертвыми

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека из пропавшей туристической группы на Камчатке найдены погибшими, судьба еще двоих неизвестна. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

«По информации от турфирмы, найдены двое живых туристов, двое погибших, один живой за перевалом, судьба двух неизвестна», — рассказал источник ТАСС.