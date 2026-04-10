Премьер Сенегала назвал Трампа человеком, который дестабилизирует мир
18:50 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ни одна из целей США в войне с Ираном не достигнута, и тем не менее мир погрузился в хаос, который невозможно оправдать, — приводит слова Сонко новостной портал Africa News. — Господин Трамп — не человек мира, он — человек, который дестабилизирует мир».
Сонко считает, что США и Израиль в войне против Ирана не выполнили ни одну из поставленных ими целей.
НОВОСТИ
- 17:40 10.04.2026
- Пострадавшие от стихии в Дагестане и Чечне получат выплаты из федерального бюджета
- 17:12 10.04.2026
- Один человек погиб, трое пострадали при взрыве в шахте в Ростовской области
- 17:00 10.04.2026
- Израиль ограничит атаки на Ливан по просьбе Вашингтона — WSJ
- 16:32 10.04.2026
- Якушев призвал ЕР по-человечески объяснять гражданам причины вводимых ограничений
- 16:30 10.04.2026
- Антифрод-система Сбера признана лучшей в стране по версии НСПК
- 16:12 10.04.2026
- После взрыва на складе во Владикавказе трое в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом
- 16:00 10.04.2026
- Экс-замглавы Минобороны РФ Павел Попов приговорен к 19 годам по делу о коррупции
- 15:32 10.04.2026
- Иран откроет Ормузский пролив после окончания войны с США и Израилем — эмиссар
- 15:23 10.04.2026
- Мэр Москвы: В 70 районах в рамках реновации обновили инженерную инфраструктуру
- 15:15 10.04.2026
- Сбер создал полнокупольный фильм о первом полете человека в космос
