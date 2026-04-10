Премьер Сенегала назвал Трампа человеком, который дестабилизирует мир

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Сенегала Усман Сонко назвал президента США Дональда Трампа человеком, который дестабилизирует мир своими бессмысленными действиями. Он выступил в Дакаре на международной конференции по вопросам суверенитета.



«Ни одна из целей США в войне с Ираном не достигнута, и тем не менее мир погрузился в хаос, который невозможно оправдать, — приводит слова Сонко новостной портал Africa News. — Господин Трамп — не человек мира, он — человек, который дестабилизирует мир».



Сонко считает, что США и Израиль в войне против Ирана не выполнили ни одну из поставленных ими целей.



