Премьер Сенегала назвал Трампа человеком, который дестабилизирует мир

18:50 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Сенегала Усман Сонко назвал президента США Дональда Трампа человеком, который дестабилизирует мир своими бессмысленными действиями. Он выступил в Дакаре на международной конференции по вопросам суверенитета.

«Ни одна из целей США в войне с Ираном не достигнута, и тем не менее мир погрузился в хаос, который невозможно оправдать, — приводит слова Сонко новостной портал Africa News. — Господин Трамп — не человек мира, он — человек, который дестабилизирует мир».

Сонко считает, что США и Израиль в войне против Ирана не выполнили ни одну из поставленных ими целей.

