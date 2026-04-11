Захватывать российские танкеры на Балтике Эстония не будет -главком ВМС
09:00 11.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эстония не будет задерживать российские суда в Балтийском море из-за опасений военного ответа Москвы. Об этом заявил в интервью агентству Reuters главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Варк.
«Риск военной эскалации слишком высок», — заявил агентству Варк в ответ на вопрос о намерениях захватывать нефтяные танкеры и другие суда, которым приписывается принадлежность к «теневому флоту» РФ. Он добавил, что Эстония будет рассматривать возможность вмешательства только в случае повреждения инфраструктуры или разлива нефти.
