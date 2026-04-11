Трамп собирается построить в США самую большую в мире триумфальную арку
09:30 11.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп на свой странице в социальной сети Truth Social показал проект триумфальной арки в Вашингтоне, которая, по его словам, станет «самой большой и красивой аркой в мире».
«Сегодня моя администрация официально представила многоуважаемой комиссии изящных искусств презентацию и планы строительства самой большой и красивой триумфальной арки в мире», — написал американский лидер.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать