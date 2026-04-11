Если переговоры США и Ирана состоятся, то пройдут за один день - СМИ

10:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранская сторона исходит из того, что переговоры с США в Исламабаде продлятся один день. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, сообщение [американского телеканала] CNN о том, что переговоры в Исламабаде продлятся несколько дней, не соответствует действительности. Согласно планам, если переговоры состоятся, они, скорее всего, продлятся один день, подчеркивает агентство.