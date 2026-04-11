Делегации США и Ирана прибыли в столицу Пакистана

10:16 Источник: Интерфакс

Самолет правительства США приземлился в субботу в Исламабаде, где, как ожидается, состоятся переговоры между Ираном и США, сообщают региональные СМИ.

Американскую делегацию возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс, в нее также входят спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Накануне в пакистанскую столицу прибыла и иранская делегация, которую возглавляет спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Вместе с ним в Исламабад прибыл глава МИД Ирана Аббас Аракчи.