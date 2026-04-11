0
0
158
НОВОСТИ

СМИ назвали примерное время начала прямых переговоров СЩА и Ирана в Исламабаде

11:03 11.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры Ирана и США в Исламабаде начнутся после 15:00 мск. Об этом передает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По их информации, переговоры «начнутся после 17:00 по пакистанскому времени (15:00 мск — прим. ТАСС)». Источники подчеркивают, что «непрямые консультации уже состоялись» и «предстоящие переговоры будут прямые».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку