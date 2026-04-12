Президент Казахстана Токаев поздравил жителей республики с православной Пасхой

15:07 12.04.2026

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных жителей республики с Пасхой. Он отметил, что православие вносит большой вклад в утверждение в обществе принципов справедливости, миролюбия, толерантности, доверия. «Праздник Пасхи и предваряющий его пост укореняют в сознании верующих идеалы сострадания, милосердия, добрососедства, взаимопомощи, - сказано в обращении президента Казахстана. - Передаваемые из поколения в поколение пасхальные обычаи способствуют сохранению семейных устоев, укреплению нравственности, учат уважению к старшим, заботе о ближних».

По словам Токаева, в основе развития Казахстана лежит национальное единство и межконфессиональное согласие, а также гармоничное сочетание традиционных ценностей и всесторонней модернизации, народ же стремится жить и трудиться в прогрессивной стране в атмосфере мира и стабильности, верховенства закона и порядка, знаний и инноваций, природолюбия и чистоты.

В Казахстане в православных храмах в ночь на 12 апреля состоялись праздничные богослужения. По данным Митрополичьего округа Русской православной церкви в Казахстане, в республику доставили частицу благодатного огня, сошедшего в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Наиболее масштабная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе Алма-Аты, в ней участвовал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр (Могилёв). Богослужение транслировалось на широкоформатном экране, установленном на площади перед собором.

