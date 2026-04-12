Премьер Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах

23:21 12.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах. Выступая на митинге своих сторонников в Будапеште, он заявил, что поздравляет своего соперника — лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра» с победой.

После подсчета более 50% голосов избирателей «Тиса» значительно опережает ФИДЕС, набирая большинство мест в парламенте страны. «Результат хотя и не окончательный, но ясный. Результат для нас болезненный и однозначный», — сказал Орбан.

21:15 12.04.2026
Главный управляющий компании Еni считает, что нужно приостановить запрет на экспорт СПГ из РФ
19:33 12.04.2026
Лукашенко и Путин в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в тройке Беларусь–Россия–КНДР
18:30 12.04.2026
В КСИР сообщили, что Ормузский пролив находится под полным контролем Ирана
16:49 12.04.2026
Трамп объявил о начале полной блокады Ормузского пролива силами ВМС США и других стран
15:19 12.04.2026
Никто из делегации США не остался в Исламабаде, все покинули Пакистан - СМИ
15:07 12.04.2026
Президент Казахстана Токаев поздравил жителей республики с православной Пасхой
13:45 12.04.2026
Посланники Трампа Уиткофф и Кушнер по-прежнему находятся в Пакистане - Al Arabiya
13:05 12.04.2026
Песков: СВО по истечению срока перемирия будет продолжаться...
10:20 12.04.2026
Почти две тысячи случаев нарушение режима перемирия уже зафиксировано со стороны ВСУ – МО РФ
09:30 12.04.2026
Переговоры делегаций США и Ирана завершились без заключения соглашения
