Премьер Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах
23:21 12.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах. Выступая на митинге своих сторонников в Будапеште, он заявил, что поздравляет своего соперника — лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра» с победой.
После подсчета более 50% голосов избирателей «Тиса» значительно опережает ФИДЕС, набирая большинство мест в парламенте страны. «Результат хотя и не окончательный, но ясный. Результат для нас болезненный и однозначный», — сказал Орбан.
