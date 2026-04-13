В СберБанк Онлайн теперь можно вложиться в цифровые финансовые активы от крупных компаний

В мобильном приложении Сбербанк Онлайн появилась возможность напрямую вложиться в цифровые финансовые активы (ЦФА) от различных российских эмитентов.

Первым выпуском, доступным для покупки в СберБанк Онлайн, стал ЦФА от одного из крупнейших машиностроительных холдингов «Синара — Транспортные Машины» (СТМ).

«Новый цифровой актив дает возможность любому человеку по аналогии с облигациями инвестировать в долговые обязательства крупнейшей российской компании за пару кликов, – рассказал Роман Кожура, управляющий директор, управление развития инвестиционного бизнеса Сбербанка. – При этом не нужно открывать брокерский счет или проходить какие-либо тестирования. Такие инструменты расширяют возможности людей для диверсификации и повышения доходности своих вложений, так как потенциальная доходность этого выпуска находится выше ключевой ставки. При этом купонный доход выплачивается человеку на цифровой кошелек ежемесячно, поэтому это очень удобный и эффективный метод пассивного дохода».

«Ключевая особенность нашего подхода — интеграция сложного технологического продукта в привычный и массовый интерфейс банковского приложения, – добавил он. – Это позволяет нам предоставить пользователям удобный инструмент. В наших планах — расширение списка доступных ЦФА от других крупных российских компаний, чтобы сделать инвестирование ещё более доступным».

Подробные условия выпуска и начисления потенциального дохода описаны в решении о выпуске для каждого конкретного ЦФА. Ознакомиться с этим документом следует до совершения сделки.

ЦФА — продукт с высоким риском. Доход по ЦФА не гарантирован, ликвидность (возможность досрочного погашения) ограничена. Покупка ЦФА может привести к потере всех вложенных денег, так что необходимо предварительно прочитать риск-декларацию. Деньги, на которые куплены ЦФА, а также связанные с этим риски не подлежат страхованию по Федеральному закону от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Сбербанк не гарантирует доходов от указанных в документе операций с финансовыми инструментами и не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых на основании и/или с учетом предоставленной Сбербанком информации.