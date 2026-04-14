В трех регионах России арестованы подростки за теракты и попытку диверсии — СК

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверо подростков арестованы в Башкирии, Кировской области и Красноярском крае за теракты и попытки их совершения за небольшие денежные вознаграждения по заданию кураторов в интернете. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Следственным комитетом во взаимодействии с ФСБ России продолжается расследование ряда уголовных дел в отношении несовершеннолетних, обвиняемых в совершении террористического акта в Республике Башкортостан, покушении на террористический акт в Кировской области, приготовлении к диверсии в Красноярском крае», — сказала она. По информации СК, арестованы четверо подростков.