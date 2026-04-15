Кредит для Украины на 90 млрд евро вряд ли изменит ход военных действий — EUobserver

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выделение Киеву 90 млрд евро даже в случае одобрения со стороны новых властей Венгрии вряд ли повлияет на ход военных действий и ощутимо улучшит положение Украины. Об этом пишет портал EUobserver.

По его оценкам, эти средства помогут украинской экономике, однако будут распределяться постепенно и пойдут преимущественно на поддержание жизнедеятельности страны: на выплату пенсий и финансирование госуслуг. Непосредственно на военные нужды будет направлена лишь меньшая часть суммы, отмечает EUobserver.

Ранее лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что новое правительство страны не будет возражать против предоставления Украине кредита Евросоюза на сумму 90 млрд евро. При этом он уточнил, что Венгрия не станет участвовать в этой инициативе и финансировать украинские власти. Политик также высказался против ускоренного вступления Украины в Евросоюз.