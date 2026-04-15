В Нидерландах заявили о сохранении «тревожно высокого» уровня антисемитизма

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Нидерландов в 2025 году зарегистрировала 867 случаев проявления антисемитизма, что остается «тревожно высоким» показателем и почти соответствует уровню предыдущего года, когда было зафиксировано 880 подобных инцидентов. Об этом заявил национальный координатор по борьбе с антисемитизмом Эддо Вердонер.

«На протяжении многих лет мы фиксируем сотни инцидентов с проявлениями антисемитизма в год. Я опасаюсь, что мы постепенно привыкаем к тревожно высоким цифрам, которые на самом деле неприемлемы, и что ненависть становится новой нормой», — приводит его слова агентство ANP. По данным Вердонера, около половины жалоб и заявлений касались прямых угроз в отношении людей и еврейских организаций.

В аппарате координатора при этом отметили, что безопасная жизнь представителей еврейской диаспоры в стране «сейчас может продолжаться только благодаря охране» со стороны полиции и Королевской военной полиции, а также определенным мерам, включая установку камер наблюдения и пуленепробиваемых окон в здания еврейских учреждений. На этом фоне ведомство призвало власти страны активизировать борьбу с антисемитизмом, в особенности — в школах и в интернете.