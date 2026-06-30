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НОВОСТИ

Британия увеличит инвестиции в оборону на $19,8 млрд

15:00 30.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания направит на оборону дополнительно 15 млрд фунтов стерлингов ($19,8 млрд). Об этом заявила министр финансов Великобритании Рейчел Ривс, представляя оборонный инвестиционный план.

«Мир изменился, национальная безопасность означает экономическую безопасность. Сегодня мы еще больше увеличиваем расходы на оборону. Дополнительные 15 млрд фунтов будут направлены в виде финансирования в рамках пересмотра приоритетов расходов правительства», — сказала Ривс.

«Таким образом мы устанавливаем новый рекорд, тратя [на оборону] почти 300 млрд фунтов в предстоящие четыре года, укрепляя наши вооруженные силы и национальную безопасность», — сказал премьер-министр Кир Стармер, который взошел на трибуну после Ривс.

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