Оккупация севера Кипра войсками Турции нарушает международное право — кабмин Греции

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продолжающаяся с 1974 года оккупация севера Кипра турецкими войсками нарушает международное право, Кипр заслуживает того, чтобы жить свободно. Об этом говорится в заявлении официального представителя греческого правительства Павлоса Маринакиса в связи с 52-й годовщиной турецкого вторжения на Кипр.

«Турецкое вторжение 1974 года и продолжающаяся оккупация Кипра представляют собой постоянный вызов международному праву и международной легитимности. Мы чтим память павших, не забываем пропавших без вести и поддерживаем перемещенных лиц», — сказал Маринакис.

По его словам, время не легитимизирует несправедливость и не стирает историческую правду. «Кипр заслуживает того, чтобы жить свободно, без оккупационных войск, без разделительных линий. До тех пор память остается силой, справедливость — требованием, а свобода — непреложной целью», — подчеркнул представитель правительства.

В свою очередь МИД Греции указал, что турецкое вторжение 20 июля 1974 года привело к появлению тысяч пропавших без вести людей и перемещенных лиц в нарушение всех норм международного права. «Греция склоняет голову перед памятью павших и выражает уважение и благодарность всем тем, кто храбро и самоотверженно защищал остров. Кипрская проблема и по сей день остается международной проблемой незаконного вторжения и оккупации государства — члена ЕС и ООН», — подчеркнули в МИД Греции.

«В знак солидарности с Республикой Кипр Греция привержена поиску всеобъемлющего, взаимоприемлемого решения на основе двухзональной и двухобщинной федерации с политическим равенством греков-киприотов и турок-киприотов, с единой международной правосубъектностью, единым суверенитетом и гражданством, в рамках, установленных резолюциями Совета Безопасности ООН, и в соответствии с европейским правом и принципами и ценностями ЕС. Греция по-прежнему готова и будет продолжать вносить конструктивный вклад в следующие этапы усилий генерального секретаря ООН с целью возобновления переговоров на основе согласованных рамок под эгидой ООН», — говорится в заявлении.

«Урегулирование кипрской проблемы в рамках параметров, установленных Советом Безопасности ООН, воссоединение острова и ликвидация оккупации территории государства — члена ЕС остаются первоочередной задачей», — добавили в МИД.