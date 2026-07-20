Россия в рамках СВО борется за свое существование — Толстой
18:00 20.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в рамках спецоперации сражается за право сохраниться в том виде, в котором она существует сейчас. Если не бороться за это, страны не будет вообще, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Парламентарий указал, что РФ отстаивает независимость, свободу, «возможность самостоятельно принимать решения». Это борьба в том числе ведется для будущих поколений.
«К сожалению, другого способа бороться за это, кроме как с оружием в руках, история нам не оставила. Поэтому ставка очень высокая, здесь речь идет не о том, чтобы где-то остановиться, забуксовать. <…> Речь идет о том, сохранится [ли] Россия в том виде, в котором она существует, или ее не будет вообще. Вот как мы это видим», — сказал Толстой в ходе круглого стола «Как выжить и остаться человеком в условиях глобальных вызовов современности».
Депутат отметил, что в настоящий момент нужно вне зависимости от политических позиций сплотиться вокруг президента и победить. «Та реальность, в которой мы сегодня находимся, не оставляет нам выбора. Мы должны идти до конца, чего бы нам это ни стоило», — подчеркнул он.
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