Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" будут ремонтировать три года

15:00 Источник: НГ-Online

Контракт на ремонт с модернизацией тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» рассчитан на три года. Как сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе, его подпишут его в первом квартале 2018 года. Крейсер будут ремонтировать на 35-м судоремонтном заводе в Рослякове под Мурманском. По словам источника, сейчас «завершается разработка сокращенного технического проекта на ремонт с модернизацией корабля и подготовка расчетно-калькуляционных материалов для определения цены предстоящих работ».

Собеседник уточнил, что модернизация «Адмирала Кузнецова» окажется не такой глубокой, как планировалось. «В результате корабль получит возможность совершить несколько дальних походов с обязательным межпоходовым ремонтом, после чего придется вновь проходить капитальный ремонт», – сказал он. Источник добавил, что ремонт авианесущего крейсера планировалось начать на 35-м судоремонтном заводе еще в сентябре, но помешала нехватка финансирования. С включением работ по кораблю в новую госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы эта проблема решится.

«Адмирал Кузнецов» – тяжелый авианесущий крейсер проекта 11435, единственный корабль подобного типа в России. Его спустили на воду в декабре 1985 года и ввели в эксплуатацию в декабре 1990 года. Длина крейсера составляет 306 метров, наибольшая ширина достигает 72 метров, полное водоизмещение – 59 тысяч тонн. Помимо авиакрыла (истребители Су-33 и МиГ-29К, а также вертолеты Ка-52, Ка-29 и Ка-27) крейсер вооружен противокорабельными крылатыми ракетами П-700 «Гранит», зенитно-ракетными комплексами «Клинок» и «Каштан».

А.Р.



