Путин ответил Меркель, почему россияне покинули СЦКК

10:32 Источник: Известия

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поинтересовалась причинами выхода российских офицеров из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК).

Глава росийского государства объяснил это решение действиями украинских властей. Условия пребывания российских военных и исполнения ими обязанностей искусственно затрудняли, пояснил Путин. Известия