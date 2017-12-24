Сбербанк и МГУ завершили первый этап уникальной учебной программы

13:02

21 декабря завершился первый этап учебной программы «Урегулирование проблемных корпоративных долгов», реализованной Департаментом по работе с проблемными активами Сбербанка и кафедрами предпринимательского права и финансового менеджмента МГУ. В программе приняли участие 71 студент магистратуры юридического факультета и бакалавриата факультета государственного управления. Итоги программы подвели в Доме Agile, куда были приглашены студенты, сотрудники ДРПА, проводившие занятия по программе, и преподаватели МГУ, руководители Банка.

Результаты программы, не имеющей пока аналогов в российском образовательном процессе, признаны успешными. Лучшие студенты получили право на стажировку в центральном аппарате Сбербанка и возможность дальнейшего участия в образовательных мероприятиях, проводимых ДРПА.

«Мы благодарим за успешные результаты сотрудничества заведующих кафедрами предпринимательского права Евгения Губина и финансового менеджмента МГУ Аллу Бобылеву, и надеемся на развитие программы обучения в следующих семестрах», - прокомментировал вице президент-директор Департамента по работе с проблемными активами ПАО Сбербанк Максим Дегтярев.

Вот некоторые из отзывов непосредственных участников:

«Мы не скучали. Это был большой опыт, и мы благодарны за то, что Вы для нас сделали. Выражаем большую благодарность» (Валерия Черкасова юридический факультет). «Курс был очень полезным. Информативным. Знания понадобятся на работе. Спасибо Вам огромное!» (Азамат Мзоков, факультет государственного управления). «Ваш курс - самый магистерский курс» (Иван Данилов, юридический факультет), «Вы - профессионалы своего дела. Нам приятно воочию наблюдать за эволюцией» (Александр Тумаков, факультет государственного управления).

На встрече удалось затронуть различные аспекты деятельности Банка. Многочисленные вопросы студентов о Риск-Академии Банка поддержала старший управляющий директор –Директор Управления рисков корпоративного бизнеса Ольга Юдакова. Об активно развивающемся направлении исламского финансирования рассказал и ответил на вопросы студентов советник заместителя председателя Правления Гурбан-Заде Бехнам.