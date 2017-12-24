Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" покажут ЧМ-2018
20:08 22.12.2017 Источник: НГ-Online
Российские телеканалы приобрели права на показ матчей чемпионата мира по футболу — 2018, сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию футбола (ФИФА).
Трансляцию можно будет увидеть на Первом канале, ВГТРК и «Матч ТВ». Кроме того, просмотр матчей будет доступен в интернете и на мобильных устройствах, поскольку право трансляции продавалось без привязки к определенной платформе.
Ранее сообщалось, что телеканалы России могут отказаться от выкупа прав на показ Олимпиады в Пхенчхане из-за дисквалификации некоторых российских спортсменов в связи с допинг-скандалом. В СМИ писали, что каналам будет невыгодно транслировать Олимпийские игры, так как зрители могут быть негативно настроены по отношению к ситуации с допинговым скандалом.
Вера Цветкова
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