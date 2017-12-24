Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" покажут ЧМ-2018

20:08 Источник: НГ-Online

Российские телеканалы приобрели права на показ матчей чемпионата мира по футболу — 2018, сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию футбола (ФИФА).

Трансляцию можно будет увидеть на Первом канале, ВГТРК и «Матч ТВ». Кроме того, просмотр матчей будет доступен в интернете и на мобильных устройствах, поскольку право трансляции продавалось без привязки к определенной платформе.

Ранее сообщалось, что телеканалы России могут отказаться от выкупа прав на показ Олимпиады в Пхенчхане из-за дисквалификации некоторых российских спортсменов в связи с допинг-скандалом. В СМИ писали, что каналам будет невыгодно транслировать Олимпийские игры, так как зрители могут быть негативно настроены по отношению к ситуации с допинговым скандалом.

Вера Цветкова