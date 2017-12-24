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Новости

В ВМФ РФ рассказали об открытии 11 островов

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16:30 23.12.2017 Источник: REGNUM

Открытие в течение последних 11 островов в разных частях Мирового океана принадлежит российским военным морякам, сообщил журналистам адмирал Владимир Королев, главнокомандующий ВМФ России.

«Доля современных морских средств навигации и океанографии увеличилась в два раза, — заявил Королев.- В последние годы открыты одиннадцать островов, девять мысов, шесть проливов и пять бухт».

Как сообщалось ранее, 15 декабря из Кронштадта в направлении Индийского океана вышло океанографическое исследовательское судно ВМФ РФ «Адмирал Владимирский».

Мероприятие проходит в рамках 2-й Международной экспедиции под эгидой Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО. Экспедиция продлится полгода. ИА REGNUM

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