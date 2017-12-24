В ВМФ РФ рассказали об открытии 11 островов
16:30 23.12.2017 Источник: REGNUM
Открытие в течение последних 11 островов в разных частях Мирового океана принадлежит российским военным морякам, сообщил журналистам адмирал Владимир Королев, главнокомандующий ВМФ России.
«Доля современных морских средств навигации и океанографии увеличилась в два раза, — заявил Королев.- В последние годы открыты одиннадцать островов, девять мысов, шесть проливов и пять бухт».
Как сообщалось ранее, 15 декабря из Кронштадта в направлении Индийского океана вышло океанографическое исследовательское судно ВМФ РФ «Адмирал Владимирский».
Мероприятие проходит в рамках 2-й Международной экспедиции под эгидой Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО. Экспедиция продлится полгода. ИА REGNUM
Новости
- 21:00 23.12.2017
- Британская принцесса подверглась критике из-за броши в виде негра
- 20:30 23.12.2017
- В Польше назначат министра по борьбе со смогом
- 20:00 23.12.2017
- Движение ФАТХ призвало палестинцев к уличным акциям протеста на Рождество
- 19:30 23.12.2017
- Установка скульптур патриархов у храма Христа Спасителя обойдётся в 80 млн руб.
- 19:00 23.12.2017
- Джонсон считает справедливым сохранение за Асадом поста президента Сирии до выборов
- 18:30 23.12.2017
- Зюганов предложил упростить процедуру импичмента президента
- 18:00 23.12.2017
- "Гражданская инициатива" выдвинула Собчак кандидатом в президенты России
- 17:30 23.12.2017
- Турчак избран секретарем Генсовета "Единой России"
- 17:00 23.12.2017
- Илон Маск назвал ракету своей компании "ядерным НЛО из Северной Кореи"
- 16:00 23.12.2017
- Минфин обещал выполнить в 2018 году все соцобязательства
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать