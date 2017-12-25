Патриарх Кирилл обсудил с лидерами ДНР и ЛНР процесс обмена пленными
12:00 25.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев и Донбасс согласовали все условия по обмену пленными. Об этом в понедельник сообщил журналистам патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе миротворческой встречи с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) Александром Захарченко и Леонидом Пасечником.
"Сегодня в Свято-Даниловом монастыре завершился процесс согласования всех деталей, касающихся обмена пленными между ДНР и ЛНР и Украиной", - сказал он журналистам по итогам переговоров.
Захарченко в свою очередь сообщил, что обмен пройдет 27 декабря.
Патриарх Кирилл подчеркнул, что в списки не вошли все, кто находится в плену, и выразил надежду на продолжение диалога.
Обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе по формуле "всех на всех" - один из ключевых пунктов комплекса мер по выполнению минских соглашений, подписанного 12 февраля 2015 года в столице Белоруссии. Однако в течение последних 14 месяцев обмен не проводился.
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