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Один человек погиб и трое ранены при стрельбе на фабрике "Меньшевик" в Москве

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11:05 27.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

 Один человек погиб и еще трое пострадали в результате стрельбы на фабрике "Меньшевик" на Иловайской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Один человек стал жертвой стрельбы, еще трое человек ранены", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник, стрельбу открыл бывший собственник предприятия. Территория фабрики оцеплена, внутри здания могут находиться заложники.

По данным полиции, в среду утром на улице Иловайской, дом 20, корпус 1, между двумя мужчинами произошел имущественный спор из-за хозяйствующих субъектов. В результате мужчина выстрелил в своего оппонента, тот скончался на месте.

Глава столичной полиции Олег Баранов прибыл на место захвата заложников на юго- востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Руководство столичной полиции прибыло на место захвата заложников", - сказал собеседник агентства.

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