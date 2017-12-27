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Путин предупредил, что будет пристально следить за ходом реструктуризации долгов регионов

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15:00 27.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин предупредил глав регионов, что будет пристально следить за тем, как идет реструктуризация их долгов.

На заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах глава государства напомнил, что правительство запустило программу реструктуризации кредитов региональных бюджетов. При этом Путин подчеркнул, что субъекты - участники этой программы берут на себя обязательства сокращать коммерческую задолженность, получаемые ресурсы, по его словам, не должны направляться на дальнейшее увеличение долговой нагрузки.

"Я соответствующим министерствам и ведомствам поручил регулярно мне докладывать, как идет работа по оздоровлению финансов регионов РФ. Уже говорил об этом публично, и с болью в сердце еще раз могу сказать, что есть примеры, когда некоторые регионы не спешат перекредитовываться, даже имея такую возможность, оставаясь в системе кредитных отношений с частными банками. Это странно. Посмотрю на это дополнительно еще раз", - предупредил глава государства.

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