Устроивший стрельбу на фабрике "Меньшевик" покинул ее до того, как выставили оцепление

16:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший владелец фабрики "Меньшевик", устроивший стрельбу на территории предприятия на юго-востоке Москвы, покинул ее до того, как выставили оцепление. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного Главного управления МВД Юрий Титов.

"По уточненной информации, злоумышленник, причинивший сегодня огнестрельное ранение гражданину, в результате которого последний погиб, покинул территорию фабрики до выставления оцепления и прибытия основной группы полицейских и сотрудников Росгвардии", - сказал он журналистам. Титов уточнил, что мужчина, возможно, покинул территорию фабрики сразу после совершения преступления - с 9 до 10 часов утра.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что зона поиска стрелявшего расширена, проверка территории и помещений фабрики завершена. "Полицией и Росгвардией завершена проверка территории и помещений фабрики "Меньшевик". В настоящее время зона поиска мужчины, причинившего утром огнестрельное ранение гражданину, расширена. Мероприятия по его розыску и задержанию продолжаются", - сказал собеседник агентства.

Как передает корр. ТАСС с места событий, сотрудники экстренных и оперативных служб покидают территорию рядом с фабрикой. Уехали около десятка машин с сотрудниками полиции, машина экспертно-криминалистического центра московской полиции и бойцы СОБР. Оцепление на месте происшествия сохраняется, здесь также дежурят журналисты.

По данным Следственного комитета, стрельбу устроил бывший владелец фабрики. По информации ведомства, "27 декабря бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия". После этого он достал оружие и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, ход расследования которого поставлен на контроль прокуратурой Москвы.