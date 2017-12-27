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Новости

Эрдоган назвал Башара Асада террористом

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16:32 27.12.2017 Источник: Lenta.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сирийского лидера Башара Асада террористом, с которым нельзя обсуждать мирное урегулирование в стране. Об этом сообщает Reuters.

«Асад, безусловно, террорист, который занимается террором на государственном уровне. (...) Как мы можем обсуждать будущее с президентом Сирии, который убил почти миллион своих граждан?» — заявил Эрдоган.

20 сентября Асад заявил, что больше не считает Турцию партнером. Сирийский лидер напомнил, что Дамаск был готов обсуждать все предложения, направленные на прекращение войны, хотя заранее знал, что большинство из них выдвигалось не из благих намерений.

Говоря об Эрдогане, он отметил, что после разоблачения поддержки террористов его режимом глава государства играет роль политического нищего. «Поэтому Сирия не доверяет ему, не считает турецкую сторону ни партнером, ни гарантом», — сказал сирийский лидер.

Он подчеркнул, что со странами, которые лишь на словах заявляют о поддержке урегулирования сирийского кризиса, не будет никакого сотрудничества ни в области безопасности, ни в открытии посольств, пока они не порвут свои связи с терроризмом. «Мы не позволим нашим врагам и противникам добиться через политику того, чего им не удалось достичь с помощью терроризма», — сказал Асад. "Lenta.Ru"

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комментарии(1)

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Анатолий 20:55 27.12.2017

На чьей же стороне РФ?

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