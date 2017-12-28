Путин рассказал об увольнениях водителей после перехода на газ
08:00 28.12.2017 Источник: REGNUM
Перевод концерном ПАО «Газпром» своего автотранспорта на газомоторное топливо привел к массовому увольнению водителей, поскольку больше «сливать нечего», заявил российский президент Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах.
«К чему это привело сразу? — сказал Путин. — К массовому увольнению водителей — сливать нечего».
Президент отметил, что реализация в России газомоторного топлива даст больший экономический эффект, если сравнивать с эффектом от его экспорта. Это топливо более экологически чистое и более конкурентоспособное.
Путин отметил, что «нужно продолжить поддержку этого направления развития и на правительственном уровне, и региональном». ИА REGNUM
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комментарии(1)
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яргенс прагматик 09:21 28.12.2017
Срок службы двигателей авто на газе вдвое меньше,чем на соляре или бензине.Кроме того,мощность двигателей значительно уменьшится.Поэтому экономическая выгода перехода авто на газ не очевидна.
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