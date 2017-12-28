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Новости

Путин рассказал об увольнениях водителей после перехода на газ

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08:00 28.12.2017 Источник: REGNUM

Перевод концерном ПАО «Газпром» своего автотранспорта на газомоторное топливо привел к массовому увольнению водителей, поскольку больше «сливать нечего», заявил российский президент Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах.

«К чему это привело сразу? — сказал Путин. — К массовому увольнению водителей — сливать нечего».

Президент отметил, что реализация в России газомоторного топлива даст больший экономический эффект, если сравнивать с эффектом от его экспорта. Это топливо более экологически чистое и более конкурентоспособное.

Путин отметил, что «нужно продолжить поддержку этого направления развития и на правительственном уровне, и региональном».  ИА REGNUM

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комментарии(1)

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яргенс прагматик 09:21 28.12.2017

Срок службы двигателей авто на газе вдвое меньше,чем на соляре или бензине.Кроме того,мощность двигателей значительно уменьшится.Поэтому экономическая выгода перехода авто на газ не очевидна.

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