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Курс биткоина пошел на снижение

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15:32 28.12.2017 Источник: REGNUM

Криптовалюта биткоин продолжает свой путь взлётов и падений. Начавший восстанавливаться после резкого падения в середине декабря биткоин снова сдаёт свои позиции. Так, за последние сутки курс криптовалюты упал почти на 16%.

28 декабря по состоянию на 09:14 по московскому времени биткоин торговался возле отметки снизился до $14,2 тыс. Напомним, днём ранее стоимость биткоина установила локальный максимум в $16,9 тыс.

Добавим, что сегодня, 28 декабря, на бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 13%, до 14,25 тысячи долларов, на GDAX — на 6,3% (до 14,43 тысячи долларов).

При этом аналитики продолжают отмечать волатильность рынка криптовалют, в частности биткоина. ИА REGNUM

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