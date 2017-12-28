Курс биткоина пошел на снижение
15:32 28.12.2017 Источник: REGNUM
Криптовалюта биткоин продолжает свой путь взлётов и падений. Начавший восстанавливаться после резкого падения в середине декабря биткоин снова сдаёт свои позиции. Так, за последние сутки курс криптовалюты упал почти на 16%.
28 декабря по состоянию на 09:14 по московскому времени биткоин торговался возле отметки снизился до $14,2 тыс. Напомним, днём ранее стоимость биткоина установила локальный максимум в $16,9 тыс.
Добавим, что сегодня, 28 декабря, на бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 13%, до 14,25 тысячи долларов, на GDAX — на 6,3% (до 14,43 тысячи долларов).
При этом аналитики продолжают отмечать волатильность рынка криптовалют, в частности биткоина. ИА REGNUM
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