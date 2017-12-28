Со спутником "Ангосат" восстановили связь
18:38 28.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалистам удалось установить связь с ангольским спутником "Ангосат", который был запущен 26 декабря с космодрома Байконур, с аппарата получена телеметрия. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"Специалистам удалось восстановить связь со спутником "Ангосат", с аппарата получена телеметрия", - сказал собеседник агентства.
Официальным подтверждением данной информации ТАСС не располагает.
Телеметрия предполагает автоматическую отправку на Землю параметров работы бортовых систем спутника, канал связи же позволяет отправлять на космический аппарат команды из наземного центра управления.
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