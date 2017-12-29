Основными цветами в форме олимпийцев из России будут серый, белый и красный
18:41 29.12.2017
Международный олимпийский комитет согласовал с компанией Zasport эскизы олимпийской парадной формы для российских спортсменов, сообщила RNS основатель компании Анастасия Задорина.
«Мы получили официальное подтверждение от Международного олимпийского комитета с одобрением коллекции для выступления российских спортсменов под нейтральным флагом. Наш представитель в Лозанне продемонстрировала все образцы одежды и обуви, и по ним не было ни одного замечания. Мы не изменили крой, дизайн моделей, но, согласно требованиям, убрали триколор, герб, лого ОКР, поставили логотип OAR – Olympic Athlet from Russia», — сказала она RNS.
По ее словам, часть формы придется перешить. Основные цвета этой формы будут серый, белый и красный.
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