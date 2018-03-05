Американские журналисты вступились за коллег из РФ после нападок Госдепа

12:05 Источник: Газета.Ru

Американские журналисты вступились за российских коллег на брифинге Госдепартамента после того, как официальный представитель ведомства Хезер Науэрт обвинила ряд российских СМИ в работе на правительство России.

Отмечается, что Науэрт резко отреагировала на вопрос российского журналиста. «А, так вы из России? Тогда этим все сказано! Я продолжаю дальше!» — сказала она.

Поведение Науэрт вызвало возмущение даже у представителей американских СМИ, которые заявили, что «они не российские чиновники, а просто задают вопросы».

Ранее Хизер Науэрт прокомментировала выступление президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он представил новейшее российское вооружение. Газета.Ru