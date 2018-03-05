Родители преступника стали жертвами стрельбы в Мичиганском университете
13:00 03.03.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Жертвами стрельбы в Мичиганском университете США оказались родители преступника. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
По данным местного телевидения, которые приводит РИА Новости, 19-летний чернокожий Джеймс Эрик Дэвис взял оружие своего отца-полицейского.
Инцидент имел место утром 2 марта в кампусе университета. Полиция сообщила о двух погибших. Подозреваемый скрылся. Правоохранители рекомендовали людям не выходить на улицу. Преступника ищут около ста стражей порядка. Говорит Москва
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