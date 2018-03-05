На священника подали в суд за оскорбление чувств почитателей Ленина
14:30 03.03.2018
5 марта в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга начнутся предварительные слушания по иску председателя правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы и других силовых структур Свердловской области «Защитники Отечества» Николая Рябчевского к настоятелю Собора в честь Успения Пресвятой Богородицы (на ВИЗе), протоиерею Евгению Попиченко.
Как пояснил «МК-Урал» общественник, поводом стали слова представителя церкви, которые были сказаны в эфире телеканала «Союз» и затем опубликованы в «Православной газете». Речь идет о сравнении Владимира Ленина и Адольфа Гитлера, которое он сделал, отвечая на вопрос о переименовании городов и улиц, которые названы в честь советских деятелей.
Истец утверждает, что данная протоиереем оценка Ленина порочит его честь и достоинство, поскольку вся его сознательная жизнь проходила под благотворным влиянием политики и практики Владимира Ильича Ленина. eburg.mk.ru
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