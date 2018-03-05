В КНДР едут спецпослы Южной Кореи

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин направит 5 марта двух спецпосланников в КНДР с визитом, целями которого являются сближение двух государств и укрепление диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. Об этом в воскресенье сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на помощника южнокорейского лидера.

По его данным, в Пхеньян с двухдневным визитом отправится директор национальной службы разведки Со Хун и начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён.

Ожидается, что во время визита они передадут лидеру КНДР письмо от президент Южной Кореи, а также обсудят предложение Ким Чен Ына провести встречу между главами двух государств.