В КНДР едут спецпослы Южной Кореи
09:05 04.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин направит 5 марта двух спецпосланников в КНДР с визитом, целями которого являются сближение двух государств и укрепление диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. Об этом в воскресенье сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на помощника южнокорейского лидера.
По его данным, в Пхеньян с двухдневным визитом отправится директор национальной службы разведки Со Хун и начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён.
Ожидается, что во время визита они передадут лидеру КНДР письмо от президент Южной Кореи, а также обсудят предложение Ким Чен Ына провести встречу между главами двух государств.
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