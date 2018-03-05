Русская певица представит Эстонию на "Евровидении-2018"
09:14 04.03.2018 Источник: НГ-Online
Оперная певица Элина Нечаева с песней на итальянском языке La forza представит Эстонию на конкурсе "Евровидение 2018" в Лиссабоне. Она победила в финале отборочного конкурса Eesti Laul (Песня Эстонии), которое транслировало Эстонское телевидение.
Автором песни La forza ("Сила") является эстонский композитор Михкель Маттисен. Слова к песне Нечаева написала сама вместе с Ксенией Кучуковой. Композиция представляет собой симбиоз оперной и электронной музыки.
В суперфинале, помимо Нечаевой, участвовали еще десять исполнителей, голосовать за них могли только зрители.
"Евровидение 2018" пройдет в Португалии. Полуфиналы состоятся в Лиссабоне 8 и 10 мая, а финал — 12 мая.
Вера Цветкова
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