0
0
4572
Новости

Русская певица представит Эстонию на "Евровидении-2018"

Добавить в избранное

09:14 04.03.2018 Источник: НГ-Online

Оперная певица Элина Нечаева с песней на итальянском языке La forza представит Эстонию на конкурсе "Евровидение 2018" в Лиссабоне. Она победила в финале отборочного конкурса Eesti Laul (Песня Эстонии), которое транслировало Эстонское телевидение.

Автором песни La forza ("Сила") является эстонский композитор Михкель Маттисен. Слова к песне Нечаева написала сама вместе с Ксенией Кучуковой. Композиция представляет собой симбиоз оперной и электронной музыки.

В суперфинале, помимо Нечаевой, участвовали еще десять исполнителей, голосовать за них могли только зрители.

"Евровидение 2018" пройдет в Португалии. Полуфиналы состоятся в Лиссабоне 8 и 10 мая, а финал — 12 мая.

Вера Цветкова

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:32 05.03.2018
Трамп назвал "мертвой" сталелитейную промышленность США
0
208
11:20 05.03.2018
Впервые после окончания вьетнамской войны в страну прибыл авианосец США
0
233
11:05 05.03.2018
В Китае отменяют роуминг и снижают тарифы на мобильный интернет
0
305
11:00 05.03.2018
Свыше половины россиян считают, что за взятку в РФ можно получить неположенные услуги
0
292
10:32 05.03.2018
Во Франции намерены принять закон "против фейковых новостей"
0
369
10:20 05.03.2018
США закрыли свое посольство в Анкаре
0
518
10:05 05.03.2018
Китай увеличит военный бюджет до $175 млрд
0
570
10:00 05.03.2018
Cеть центров освидетельствования нетрезвых водителей будет расширена
0
432
09:51 05.03.2018
Более миллиона кубометров снега вывезли за сутки с улиц Москвы
0
441
09:32 05.03.2018
Штраф за авиадебош предлагают увеличить в 10 раз
0
571

Возврат к списку