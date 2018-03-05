Информация о проблемах с сердцем у Бориса Гребенщикова оказалась ложной

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Музыкант и лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков госпитализирован в Санкт-Петербурге из-за сильной простуды. Об этом в воскресенье сообщается на официальной странице артиста в "Твиттере".

"Всем, кто распространяет информацию канала "Санкт Петербург" о "проблемах с сердцем" Бориса Гребенщикова, сообщаем, что это - ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления. Спасибо!" - сказано в сообщении.

Источник в окружении музыканта подтвердил ТАСС его госпитализацию. Близкие семьи Гребенщикова ситуацию ТАСС комментировать отказались.