Информация о проблемах с сердцем у Бориса Гребенщикова оказалась ложной
14:10 04.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Музыкант и лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков госпитализирован в Санкт-Петербурге из-за сильной простуды. Об этом в воскресенье сообщается на официальной странице артиста в "Твиттере".
"Всем, кто распространяет информацию канала "Санкт Петербург" о "проблемах с сердцем" Бориса Гребенщикова, сообщаем, что это - ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления. Спасибо!" - сказано в сообщении.
Источник в окружении музыканта подтвердил ТАСС его госпитализацию. Близкие семьи Гребенщикова ситуацию ТАСС комментировать отказались.
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