В Германии предложили сделать гимн "гендерно нейтральным"
09:20 05.03.2018 Источник: РБК
Уполномоченная по вопросам равноправия полов в немецком министерстве по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Кристин Розе-Меринг призвала изменить слова национального гимна Германии, чтобы сделать его гендерно нейтральным, сообщает Die Welt.
С таким предложением омбудсмен выступила по случаю грядущего Международного женского дня. В предоставленном ею отчете предлагается заменить в тексте гимна слово «отечество» на «родина», а также поменять сточку «братски с сердцем и рукой» на «отважно с сердцем и рукой».
Гимн Германии представляет собой музыку Йозефа Гайдна в сочетании со стихами Генриха Гоффманна фон Фаллерслебена. Изначально мелодия Гайдна, сочиненная еще в 1797 году, посвящалась австрийскому императору Францу II и называлась «Песнь кайзера». Гоффманн написал стихи «Германия превыше всего» в 1841 году. РБК
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