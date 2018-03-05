В Германии предложили сделать гимн "гендерно нейтральным"

09:20 Источник: РБК

Уполномоченная по вопросам равноправия полов в немецком министерстве по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Кристин Розе-Меринг призвала изменить слова национального гимна Германии, чтобы сделать его гендерно нейтральным, сообщает Die Welt.

С таким предложением омбудсмен выступила по случаю грядущего Международного женского дня. В предоставленном ею отчете предлагается заменить в тексте гимна слово «отечество» на «родина», а также поменять сточку «братски с сердцем и рукой» на «отважно с сердцем и рукой».

Гимн Германии представляет собой музыку Йозефа Гайдна в сочетании со стихами Генриха Гоффманна фон Фаллерслебена. Изначально мелодия Гайдна, сочиненная еще в 1797 году, посвящалась австрийскому императору Францу II и называлась «Песнь кайзера». Гоффманн написал стихи «Германия превыше всего» в 1841 году. РБК