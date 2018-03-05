США имею богатую традицию вмешательства в электоральные процессы разных стран - Песков

13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Песков: США имею богатую традицию вмешиваться в электоральные процессы разных стран. Так пресс-секретарь президента ответил на просьбу «Говорит Москва» прокомментировать информацию МИДа о зафиксированных попытках вмешательства американской стороны в предвыборный процесс в России.

«США имеют богатую традицию вмешательства во внутренние дела и электоральные процессы разных стран, в том числе и нашей, это ни для кого не секрет и признавалось в том числе и США».

Ранее замглавы российского МИДа Сергей Рябков на заседании Временной комиссии СФ по защите госсуверенитета заявил, что «"горячие головы" в США хотят реализовать в России сценарий Ливии и Украины, создать атмосферу хаоса». Рябков добавил, что МИД поставил на системную основу работу по сбору данных о вмешательстве США в дела России.