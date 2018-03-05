США имею богатую традицию вмешательства в электоральные процессы разных стран - Песков
13:00 05.03.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Песков: США имею богатую традицию вмешиваться в электоральные процессы разных стран. Так пресс-секретарь президента ответил на просьбу «Говорит Москва» прокомментировать информацию МИДа о зафиксированных попытках вмешательства американской стороны в предвыборный процесс в России.
«США имеют богатую традицию вмешательства во внутренние дела и электоральные процессы разных стран, в том числе и нашей, это ни для кого не секрет и признавалось в том числе и США».
Ранее замглавы российского МИДа Сергей Рябков на заседании Временной комиссии СФ по защите госсуверенитета заявил, что «"горячие головы" в США хотят реализовать в России сценарий Ливии и Украины, создать атмосферу хаоса». Рябков добавил, что МИД поставил на системную основу работу по сбору данных о вмешательстве США в дела России.
Новости
- 23:45 05.03.2018
- Неоязычники устроили погребальный костер под Кировом
- 23:15 05.03.2018
- Трапм обвинил РФ, Китай и ЕС в финансовых потерях США
- 22:45 05.03.2018
- Правящая партия Италии ушла в оппозицию после проигранных выборов
- 22:15 05.03.2018
- Возможно Трапм посетит церемонию открытия посольства США в Иерусалиме
- 21:45 05.03.2018
- Запуск ракеты-носителя "Союз" отложен до 9 марта
- 21:15 05.03.2018
- Минобороны ФРГ хочет увеличить численность военный в Афганистане
- 20:45 05.03.2018
- Президент РФ и президент Франции обсудили ситуацию в Сирии
- 20:15 05.03.2018
- В Хьюстоне обсудят будущее нефтедобычи
- 19:45 05.03.2018
- Штраф за хулиганство в самолете повысят до 50 тыс. рублей
- 19:15 05.03.2018
- По новым данным Росстат доходы россиян продолжают снижаться
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать