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Новости

Враждебно настроенным гражданам Литвы запрещен въезд в Россию

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18:10 28.04.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва вынуждена ввести запрет на въезд на территорию РФ ряду наиболее враждебно настроенных граждан Литвы, а также предупреждает Вильнюс, что "стоп-лист" остается открытым. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении российского дипведомства.

"В ответ на принятие Вильнюсом аналога американского "закона Магнитского" были вынуждены ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов, - отметили в министерстве. - Предупреждаем, что российский "стоп-лист" остается открытым, и в случае продолжения провокационной линии Вильнюса в него в любой момент могут быть внесены новые персоналии".

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