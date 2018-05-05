Враждебно настроенным гражданам Литвы запрещен въезд в Россию

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва вынуждена ввести запрет на въезд на территорию РФ ряду наиболее враждебно настроенных граждан Литвы, а также предупреждает Вильнюс, что "стоп-лист" остается открытым. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении российского дипведомства.

"В ответ на принятие Вильнюсом аналога американского "закона Магнитского" были вынуждены ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов, - отметили в министерстве. - Предупреждаем, что российский "стоп-лист" остается открытым, и в случае продолжения провокационной линии Вильнюса в него в любой момент могут быть внесены новые персоналии".