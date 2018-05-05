Стало известно, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын

19:54 Регион: В мире Источник: РОСБАЛТ

Встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына может пройти в том же месте, где состоялся межкорейский — в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове, передает «Росбалт».

В своем Twitter американский президент написал: «Много стран рассматриваются в качестве места встречи, но не был бы Дом мира/Дом свободы на границе между Северной и Южной Кореей более показательным и важным местом, чем какая-то третья страна? Просто спрашиваю!»



