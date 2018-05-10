0
0
122
Новости

Глава МИД Латвии сообщил о нападении на посольство страны в РФ

Добавить в избранное

08:00 10.05.2018 Источник: РБК

Здание посольства Латвии в Москве было атаковано вечером в среду, 9 мая. Об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По его словам, после инцидента были задержаны и арестованы два человека, которые принимали участие в нападении. Других подробностей произошедшего он не раскрыл. «Латвия решительно осуждает такие провокации и требует от России в полном объеме обеспечить безопасность латвийских дипломатических миссий, как того требует международное право», — заявил Ринкевичс.

Глава МИД Латвии заявил, в российское Министерство иностранных дел будет направлено сообщение с требованием обеспечить безопасность и иммунитет дипломатического представительства страны.

По информации ряда СМИ нападавшими могли быть активисты незарегистрированной партии «Другая Россия».  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

08:32 10.05.2018
В городах проведения ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки
0
56
08:20 10.05.2018
Украинский телеканал назвал Порошенко участником подписания капитуляции Германии
0
98
08:05 10.05.2018
Лукашенко предложил не политизировать акцию "Бессмертный полк"
0
102
07:32 10.05.2018
Нефть дорожает на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном
0
131
07:20 10.05.2018
Израиль ответил на ракетные удары иранских сил
0
159
07:05 10.05.2018
США ввели санкции против российских оборонных структур
0
170
07:00 10.05.2018
В акции "Бессмертный полк" приняли участие свыше 10 млн россиян
0
154
23:19 08.05.2018
Андрею Воробьёву вручили орден его прадеда
0
1338
13:39 07.05.2018
Сегодня в России отмечают День радио
0
2331
13:10 05.05.2018
Выпуск программы Михалкова "Бесогон" на телеканале "Россия 24" снят с эфира
1
4827

Возврат к списку