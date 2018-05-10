Глава МИД Латвии сообщил о нападении на посольство страны в РФ

08:00 Источник: РБК

Здание посольства Латвии в Москве было атаковано вечером в среду, 9 мая. Об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел ЛатвииПо его словам, после инцидента были задержаны и арестованы два человека, которые принимали участие в нападении. Других подробностей произошедшего он не раскрыл. «Латвия решительно осуждает такие провокации и требует от России в полном объеме обеспечить безопасность латвийских дипломатических миссий, как того требует международное право», — заявил Ринкевичс.Глава МИД Латвии заявил, в российское Министерство иностранных дел будет направлено сообщение с требованием обеспечить безопасность и иммунитет дипломатического представительства страны.

По информации ряда СМИ нападавшими могли быть активисты незарегистрированной партии «Другая Россия». РБК