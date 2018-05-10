Трамп и Ким Чен Ын вероятнее всего встретятся в Сингапуре - СМИ
09:05 10.05.2018 Источник: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын вероятнее всего встретятся в Сингапуре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванное официальное лицо.
Ранее два источника телеканала CNN заявляли, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся в Сингапуре. По данным телеканала, сотрудников администрации президента проинструктировали разработать план встречи в этой стране. При этом отмечалось, что окончательное решение о месте встречи должен принять Трамп.
Сам Трамп 9 мая заявил, что место встречи с Ким Чен Ыном будет объявлено через три дня.
«Мы объявим об этом [месте встречи] в течение трех дней», — сказал Трамп.
В данный момент известно, что лидеры стран не будут встречаться в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Также госсекретарь США Майк Помпео заявил, что саммит США и Северной Кореи продлится один день. Газета.Ru
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