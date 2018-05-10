Ассанж остается в полной изоляции от внешнего мира
10:00 10.05.2018 Источник: Газета.Ru
Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса подтвердила, что Джулиан Ассанж, который скрывается от преследования в посольстве страны в Лондоне, продолжает оставаться в полной изоляции от внешнего мира. Об этом сообщает агентство Andes.
«Его доступ к интернету все еще заблокирован... у нас были переговоры, мы заинтересованы в решении этой проблемы», — сказала Эспиноса. Она добавила, что представители Эквадора находятся в постоянном диалоге с властями Великобритании.
Ранее сообщалось, что основателя Wikileaks лишили доступа в интернет. Газета.Ru
Новости
- 10:10 10.05.2018
- РФ должна выплатить Украине почти $160 млн за потерянные активы - суд в Гааге
- 10:05 10.05.2018
- Студент колледжа в Барабинске открыл стрельбу и покончил с собой
- 09:32 10.05.2018
- Джина Хаспел много лет работала в России под прикрытием
- 09:20 10.05.2018
- Российские вузы упрочили позиции в международном рейтинге THE
- 09:05 10.05.2018
- Трамп и Ким Чен Ын вероятнее всего встретятся в Сингапуре - СМИ
- 09:00 10.05.2018
- ПВО Сирии сбили десятки израильских ракет - SANA
- 08:32 10.05.2018
- В городах проведения ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки
- 08:20 10.05.2018
- Украинский телеканал назвал Порошенко участником подписания капитуляции Германии
- 08:05 10.05.2018
- Лукашенко предложил не политизировать акцию "Бессмертный полк"
- 08:00 10.05.2018
- Глава МИД Латвии сообщил о нападении на посольство страны в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать