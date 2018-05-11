Минюст РФ не признал решение суда в Гааге по искам украинских компаний
08:12 11.05.2018 Источник: РОСБАЛТ
Российские власти отказались признавать решение суда в Гааге взыскать со страны компенсацию в пользу украинских компаний. Заявители потеряли свои активы в Крыму после вхождения региона в состав РФ. Арбитраж присудил им компенсацию на общую сумму около $140 млн. Как пояснили в пресс-службе Минюста, Россия не считает, что арбитраж вправе рассмотривать эти иски.
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