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Подготовка встречи Путина и Трампа застопорилась - Ушаков

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16:12 11.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прогресса по встрече Трампа и Путина нет, подготовка застопорилась на договоренности о самом факте саммита, достигнутой в ходе телефонных переговоров двух лидеров 20 марта. Об этом журналистам рассказал и.о. помощника президента Юрий Ушаков.

"Этот вопрос остановился на той точке, которая была зафиксирована 20 марта в ходе телефонного разговора Трампа с нашим президентом. Когда со стороны американцев была озвучена возможность контакта двух президентов", - пояснил Ушаков.

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