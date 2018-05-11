Подготовка встречи Путина и Трампа застопорилась - Ушаков
16:12 11.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прогресса по встрече Трампа и Путина нет, подготовка застопорилась на договоренности о самом факте саммита, достигнутой в ходе телефонных переговоров двух лидеров 20 марта. Об этом журналистам рассказал и.о. помощника президента Юрий Ушаков.
"Этот вопрос остановился на той точке, которая была зафиксирована 20 марта в ходе телефонного разговора Трампа с нашим президентом. Когда со стороны американцев была озвучена возможность контакта двух президентов", - пояснил Ушаков.
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