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Новости

В Омске заморозят строительство метро

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17:40 11.05.2018 Источник: Эхо Москвы

В Омске решили заморозить строительство метро. За 26 лет построили всего одну станцию, — рассказал корреспондент «Новой газеты» Георгий Бородянский. Городские власти хотят вместо метро построить наземный легкорейсовый транспорт. Эхо Москвы

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