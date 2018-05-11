В Омске заморозят строительство метро
17:40 11.05.2018 Источник: Эхо Москвы
В Омске решили заморозить строительство метро. За 26 лет построили всего одну станцию, — рассказал корреспондент «Новой газеты» Георгий Бородянский. Городские власти хотят вместо метро построить наземный легкорейсовый транспорт. Эхо Москвы
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